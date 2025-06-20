Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

İSRAİL'DEN GAZZE'DE YENİ KATLİAM

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir eve ve cadde üzerinde toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda en az 11 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Ayaş ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 Filistinli şehit oldu, bazıları da yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Salahaddin Caddesi üzerinde bir grup Filistinliye yönelik düzenlenen bir başka saldırıda 3 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım almak için bekleyenlerin de bulunduğu 96 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 55 bin 706'ya, yaralıların sayısı 130 bin 101'e yükseldi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.41 Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir eve ve cadde üzerinde toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda en az 11 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

02.01 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini bu yıl da çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesinde" tutarak, 2024'te ordu ve güvenlik güçlerinin Filistinli çocuklara karşı 7 bin 188 ihlalde bulunduğunu teyit etti.

00.05 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu duyurdu.