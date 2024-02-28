Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Gazze'de bebekler açlıktan hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 145. gününde sürüyor.

"GAZZE'NİN KUZEYİNDE 2 BEBEK AÇLIKTAN ÖLDÜ"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarıyla açlığa sürüklediği ve insani yardımın girişini engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 2 bebeğin açlıktan öldüğünü duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesine yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) sebebiyle hayati tehlikesi bulunan çok sayıda bebeğin getirildiği belirtildi.

Gazze'de açlık ve susuzluğun binlerce çocuk ve hamile kadının ölümüne sebep olduğu belirtilen açıklamada, "Kemal Advan Hastanesinde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı sebebiyle 2 bebek hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Yardım çağrısı yapılan açıklamada, "Sıvı kaybı ve yetersiz beslenmeden sıkıntı çeken insanları muayene ve tedavi etmek ve insani bir felaketi önlemek için uluslararası kuruluşlara yerinden edilenlerin kaldığı barınaklarda kapsamlı bir tıbbi denetim yapma çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kadınları ve çocukları korumanın, Gazze Şeridi'ni vuran kıtlıktan kurtulma çözümleri sağlamanın Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kuruluşların ahlaki sorumluluğu ve görevi olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Uluslararası topluma, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef alma, aç bırakma ve salgın hastalıklar yoluyla işlediği soykırım suçlarını durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığını belirtmiş, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:40 İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki anlaşmazlığın ülkenin güvenliğine ve dış ilişkilerine zarar verdiği uyarısında bulundu.

04:34 İsrail'de, ordunun Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar ve kuzeyde Hizbullah ile çatışmaların gölgesinde düzenlenen yerel seçimlere katılım 2018'deki seçimlerin gerisinde kaldı.

02:00 Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, soykırımla yargılanan işgalci güç İsrail'in Gazze'deki nüfusa karşı açlığı savaş aracı olarak kullandığını söyledi.

01:41 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, insani yardım engellendiğinde BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım sistemini devreye sokma yetkisi bulunduğunu belirterek, "Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.

00:40 Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'de tüm nüfusun gıda yardımına muhtaç olduğunu, nüfusun dörtte birinin ise kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.

00:36 ABD Kongresindeki Filistin asıllı tek vekil Rashida Tlaib, Amerikalı Müslümanların yoğunlukta olduğu Michigan eyaletinde yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Gazze politikalarını protesto ettiği Başkan Joe Biden'a oy vermedi.

00:34 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olmasını umuyorum" şeklindeki sözlerinden daha temkinli bir tavır takınarak, "Ateşkes için çok çalışıyoruz ancak henüz iş bitmiş değil." dedi.

00:15 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in tepkisinin "derinliğinin" anlaşıldığını, her tür tepkinin dikkate alındığını belirtti.

00:03 İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Filistinliler, Gazze Şeridi'ne havadan ulaştırılan yardımları almak için sahile akın etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.