Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 38 bin 98'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 274. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 274 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 38 BİN 98'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, son 48 saatte 87 artarak 38 bin 98'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 274 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 87 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 98'e, yaralananların sayısının da 87 bin 705'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerinde hastane jeneratörlerini, oksijen istasyonlarını ve ilaçların depolandığı buzdolaplarını çalıştırmak için gerekli olan yakıtı temin etmede yaşanan krizin devam ettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, son 48 saatte 87 artarak 38 bin 98'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin farklı bölgelerine düzenlediği saldırı sonucu aralarında Filistinli gazeteciler Saadi Modukh ve Ahmed Sukkar'ın da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

07:16 İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 11 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

06:11 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

05:59 Filistin direniş gruplarının, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve esir takası için yürütülen çalışmaları görüştüğü belirtildi.

05:20 Kolombiya'da Filistin halkıyla dayanışma amacıyla binlerce kişinin katıldığı "Umut Konseri" düzenlendi.

00:05 İsrail ordusuna ait yanmış bir askeri araç, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula bırakıldı.

00:00 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 3 bölgeyi hedef alması sonucu biri Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı, ikisi çocuk olmak üzere 5 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 323'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 679 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 565 Filistinli hayatını kaybetti.