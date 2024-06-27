Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Gazze'ye bomba yağdı: Onlarca şehit ve yaralı var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 265. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GECE BOYU GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 265. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın el-İlmi bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 6 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, kuzeyde yer alan Beyt Lahiya kentinde bir evi bombaladı, sağlık ekipleri şu ana kadar bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Es-Sabra Mahallesi'ndeki 4 eve düzenlediği hava saldırısında ise en az 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Büyük Absan beldesinde bulunan el-Hanse Okuluna düzenlediği saldırıda ise aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun topçuları da gece boyu yoğun bir şekilde Gazze'nin ez-Zaytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerini hedef aldı. Bir çok bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail orudus ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti batısındaki Filistinlilere ait evleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinlinin öldürüldüğünü, 86 bin 377 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

03:56 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'de çocukların da hedef alındığı çatışmada, zulmün niteliğinin benzersiz olduğunu söyledi.

03:15 İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 10 hukukçu ile TBMM üyelerinin yer aldığı heyetler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının soruşturulması amacıyla uluslararası kurumlarla görüşmek üzere Lahey'e geldi.

00:30 İsrailliler, Savunma Bakanlığı önünde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

00:15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun öldüğü belirtildi.

00:00 İsrail medyasına konuşan ABD'li bir yetkilinin, Tel Aviv'e ağır bomba sevkiyatının "şimdilik beklemede kalacağını" söylediği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.