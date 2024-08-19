Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Orduya 'şiddeti artırma' talimatı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 318. gününde sürüyor.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN ORDUYA GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SAVAŞIN ŞİDDETİNİ ARTIRMA TALİMATI

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı yürüten İsrail ordusuna şiddeti artırma talimatı verdiği bildirildi.

İsrail'deki Walla News'in haberine göre, hükümetteki politika ve güvenlik kabinesi, son dönemde İsrail'in ateşkes müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek için orduya Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın şiddetini artırma talimatı verdi.

Buna ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusunun özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde, geniş çaplı yıkımın yanı sıra yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları artarak sürüyor.

- HAMAS'TAN KINAMA



Öte yandan, Hamas, ateşkes ve esir değişimiyle ilgili müzakerelerdeki konumunu güçlendirme amacıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların şiddetini artırma kararını kınadı.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik faşist saldırıların yeniden yoğunlaşması ve savunmasız sivilleri hedef alma konusundaki vahşiliklerinde ısrar etmelerinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:20 Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı.

06:16 Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı aldığını bildirdi.

05:09 Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesinin Filistin davasından vazgeçmeyeceğini ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması durumunda Gazze Şeridi'nde 20 günde 3 hastane inşa etmeye hazır olduğunu bildirdi.

03:13 İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı yürüten İsrail ordusuna şiddeti artırma talimatı verdiği bildirildi.

01:21 Filistinli gazeteci Selma el-Kaddumi'nin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde görevini icra ettiği sırada İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

00:32 Hamas, Türkiye'yi bilgilendirerek, ABD'nin müzakerelere ilişkin "pembe tablo çizmesine" rağmen gerçek durumun böyle olmadığını ve İsrail'in geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmediğini belirtti.

00:15 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli şehit oldu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 690 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara" da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 629 Filistinli hayatını kaybetti.