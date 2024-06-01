Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Saldırı altındaki Gazze'de bir çocuk daha açlıktan şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 239. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARI ALTINDAKİ GAZZE'DE BİR ÇOCUK DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü, sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle öldüğü belirtildi.

Haberde, Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısının 37'ye çıktığına vurgu yapıldı.

Duyurulan sayının "yalnızca hastanelere ulaşanları" kapsadığı aktarılan haberde, "Açlık nedeniyle onlarca kişi hastanelere ulaşamadan sessizce hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki saldırılarını genişletmesi ve tüm hastaneleri hizmet dışı bırakmasıyla Gazze'de "sağlık durumunun kötüden en kötüye" doğru ilerlediğine dikkat çekildi.

Deyr el-Belah kentinde, 30 Mayıs'ta, 7 aylık Filistinli bebek Fayiz Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Eski Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, pasaportlarındaki "İsrail istisnasının" kaldırılmasından üzüntü duyduğunu belirtti

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün açıkladığı Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes taslağını desteklediklerini bildirdi

06:01 Kanada'nın Toronto kentindeki Filistin destekçileri, Gazze halkıyla dayanışma göstermek ve İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınamak amacıyla şehir merkezindeki Union İstasyonu'nda bir araya geldi.

04:35 Tunuslu sanatçı Boşnak, BM İyi Niyet Elçisi unvanından vazgeçme kararını değerlendirdi: Bu yaşa kadar yaşayıp, Gazze'de olup bitenleri izlemek istemezdim.

04:23 Gazze'deki, ABD vatandaşlığına sahip İsrailli esirlerin aileleri, İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerini memnuniyetle karşıladı.

01:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes taslağıyla ilgili, "Kalıcı barış sağlanması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum." açıklamasında bulunduğu bildirildi.

00:58 İtalya'nın kuzeybatısındaki Torino kentinde belediye meclis üyesi Abdullahi Ahmed, Filistin'e destek için belediye binasının ön cephesine Filistin bayrağı astı.

00:32 Hamas, İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.