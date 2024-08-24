Soykırımcı İsrail katliama doymuyor: 37 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 323. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN, GECE GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 37 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

Filistin haber ajansına WAFA'ya göre, saldırılar güneydeki Refah, Han Yunus ve orta kesimdeki Deyr Belah kentlerinde yoğunlaştı.

Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nde "Kelh ailesi"nin evine düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 11 kişi şehit oldu.

Han Yunus'un orta kesiminde el-Ketibe bölgesine yönelik hava saldırısı sonucu yine 11 kişi şehit olurken, bölgede yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlara İsrail askeri araçları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu, saldırıda yaralananlar oldu.

Sivil savunma ekipleri Refah kentinde saldırıların ardından enkazdan 3 kişinin naaşını çıkardı, henüz onlarca kişinin enkaz altında çıkarılmayı beklediği belirtildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ayn Calut Apartmanları İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Bombardıman sonucu en az 4 kişi şehit oldu, bazı kişiler yaralandı.

Yerel kaynakların ifadesine göre, kentin orta kesimindeki Deyr Belah kentinin doğusunda bulunan Ebu Oreyf bölgesinde bir grup Filistinli, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, çok sayıda yaranan oldu.

Deyr Belah'ın doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail uçakları ve insansız hava araçları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Yine Deyr Belah'taki Hikr el-Cami bölgesini İsrail topçularının hedef alması sonucu bir Filistinli şehit oldu, birçok kişi yaralandı.

Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybeden 32 Filistinlinin naaşının kendilerine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, cenazeleri ulaşanların isim listesi de verildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

UCM Başsavcısı Kerim Han, Mahkemeden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması için yaptığı başvurusunu bir an önce karara bağlamasını istedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun işlek noktalarından Şincuku'da Filistin'e destek amacıyla toplanan onlarca kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'de çocuk felci virüsüne yakalanan 10 aylık bir bebeğin kısmen felç geçirdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 12 kişinin şehit oldu, 18'inin yaralandığı belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, UCM'nin yargı yetkisine sahip olduğunu vurgulayarak, yargıçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebini "acilen" karara bağlamalarını istedi.

Gazze politikası dolayısıyla eleştirilen Joe Biden yönetimi, İsrail'e silah desteğinin güçlü savunucularından İsrail yanlısı Mira Resnick adlı diplomatını, Dışişleri Bakanlığında İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak atadı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve çocuk felciyle ilgili duruma dikkati çekti.

01:57 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef alarak askerlerle çatışmaya girdi.

01:00 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki farklı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

00:45 ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan askerlerini Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekmesini istedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli şehit oldu, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.