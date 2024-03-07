Soykırımcı İsrail katliama doymuyor! Gazze'de can kaybı 30 bin 800'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 153. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 153 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 30 BİN 800'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 83 artarak 30 bin 800'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 153 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 83 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 800'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 142 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 72 bin 298'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "9 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 83 artarak 30 bin 800'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 35 Filistinliyi öldürdü

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "BMGK'ye Gazze'deki cinayetleri durdurma çağrısında bulunuyorum." dedi.

ABD'nin 7 Ekim'den beri İsrail'e en az 100 kez gizlice silah sattığı iddia edildi

ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ayrı ayrı 100'den fazla askeri satışa "gizlice" onay vererek bu ülkeye çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiği öne sürüldü.

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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı aç bırakma kampanyasını kullanmasını "soykırım" olarak niteledi.

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İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü, 13'ünün de yaralandığını duyurdu

03:26 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ailelerini kaybetmiş 10 kişilik Filistinli bir heyeti, tanık olarak BM'deki yetkilerle bir araya getirdi.

03:23 İsrailli askeri analist, ABD'nin İsrail-Hizbullah çatışmasına ilişkin çözüm önerisinin Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının tamamının İsrail sınırından uzaklaştırılmasını değil, Hizbullah'a bağlı bir birimin İsrail sınırından tanksavar füzesi menzili dışına çekilmesini içerdiğini yazdı.

01:51 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Mart'ta düzenlediği baskında yaraladığı 19 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

01:28 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun ateşkesin ertelenmesini kaldıramayacağını söyledi.

01:17 İsrail ordusunun yaklaşık 5 aydır devam ettirdiği saldırıları ve sıkılaştırdığı ablukası nedeniyle insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli öldü.

00:43 İsrail ordusunun sivillere karşı "katliamlara" devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne "hoşgörüyü ve merhameti" teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu.

00:40 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt, Gazze Şeridi'ndeki savaşın durması gerektiğini vurguladı.

00:21 Medya İzleme Merkezi (CfMM), Gazze'deki saldırılara ilişkin İngiliz medyasında yapılan haberlerdeki dili ve yaklaşımı inceleyerek, 177 bine yakın haber görüntüsünün yüzde 70'inde katliam, kıyım ve vahşet ifadelerinin İsraillilerin yaşadıklarını anlatmak için kullanıldığını ortaya koydu.

00:20 Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi sebebiyle İsrail aleyhine 26 Ocak'ta verilen tedbirlerin değiştirilmesi veya yeni tedbirlere hükmedilmesi talebinde bulundu.

00:02 Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli öldürüldü, 72 bin 156 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 423 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.