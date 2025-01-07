Soykırımcı İsrail katliama doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 45 bin 885'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 459. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA BİRİ KADIN 6 SİVİL ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 459 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin şehit olduğu, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 45 bin 885'e, yaralı sayısının da 109 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 459 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 885'e yükseldi.

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalal Smotrich'in açıkça Gazze'deki "faşist soykırımın" işgal altındaki Batı Şeria'ya genişletilmesi için çağrı yaptığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri binbaşı, 2 askerinin öldüğünü, 2'sinin de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 3 aydır düzenlediği yoğun kara ve hava saldırıları sonucu ölüm ve korkunç yıkım, her tarafı sardı.

ABD'li yönetmen, yapımcı, senarist ve yazar Michael Moore, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bölgede yaşananları ve insan hikayelerinin "From Ground Zero" filminde işlendiğini dile getirdi.

Senegal'in Saint-Louis kentinde balıkçılık yapan Ameth Yama Ba, teknesine astığı Filistin bayrağıyla Gazze'deki soykırıma ilişkin farkındalık sağlamaya çalışıyor.

İsrailli kurumların Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve inovasyon programları kapsamında sağlanan finansmanla geliştirdikleri yapay zeka destekli projelerin sivillerin "gözetleme ve hedef alınmasında" kullanılması eleştirilere yol açıyor.

Katil İsrail'in Gazze kentinde ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillere ait evleri hedef aldığı saldırılarda 6 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında yaralanan 9 yaşındaki Meryem Sabah, 3 gün sonra Iraklı doktorun başardığı zorlu ameliyat sayesinde, enkazdan çıkarılan koluna kavuşmanın sevincini yaşadı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in Gazze'deki konvoylarından birine düzenlediği saldırıyı kınadı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Washington yönetimine İsrail'e silah ve mühimmat satışını durdurma çağrısı yaptı.

ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli şehit oldu.

03:51 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve toplanan vatandaşları hedef aldığı saldırılarda biri kadın 6 sivilin şehit olduğu, 13'ünün de yaralandığı bildirildi.

03:40 ABD'nin New York eyaletinde Filistin destekçisi sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından alıkonulan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin ve tüm Filistinli sağlık çalışanlarının serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

00:56 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 2'sinin de ağır yaralandığını duyurdu.

00:51 İngiltere'nin başkenti Londra'daki parlamento binası önünde düzenlenen gösteride, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

00:44 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampına düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralılar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.