Soykırımcı İsrail katliama doymuyor! Son 10 günde 422 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 442. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 45 BİN 227'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 442 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 21 kişinin şehit olduğu, 61 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 422 kişi şehit oldu, 1738 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 45 bin 227'ye, yaralı sayısı da 107 bin 573'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Filistinlileri öldürüp cenazeleri sokaklarda bırakarak uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'ye yönelik son hava saldırılarına tepki göstererek, "Bu, savaş değil zulümdür." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 422 Filistinli şehit oldu, 1738 kişi yaralandı.

13:39 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, 25 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinli şehit oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım karşısında, 2024'ün başından bu yana Fas'ta Gazze Şeridi ile dayanışma gösterileri, insan hakları ve diğer protesto sahnelerinin ön saflarında yer alıyor.

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun geride bıraktığı mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezindeki bir eve düzenlediği saldırıda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

07:07 Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinde yer alan Evanjelist Luther Kilisesinin Papazı Munther Isaac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitene kadar Gazze'nin gündemde tutulması gerektiğini ifade etti.

06:00 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi talebiyle ellerinde meşalelerle gösteri düzenledi.

02:00 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, üyelerinden birinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda öldürdüğü İsrail keskin nişancısının elbisesini giyerek kendisini İsrail askerlerinin arasında patlattığını duyurdu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldürdükten sonra "teröristler" diye duyurduklarını itiraf etti.

00:00 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 206 Filistinli şehit oldu, 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.