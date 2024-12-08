Soykırımcı İsrail Kemal Advan Hastanesi'ne saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 429. gününde sürüyor.

DSÖ, GAZZE'DEKİ KEMAL ADVAN HASTANESİ ÇEVRESİNE DÜZENLENEN SALDIRILARDA 33 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun saldırılar gerçekleştirdiği Kemal Advan Hastanesi'ne ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Dün Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi'nin yakınında yoğun bombardıman ve saldırılar yaşanırken, tesisin hemen dışında 33 kişinin öldürüldüğü bildirildi" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sağlıkçılar ve birçok yaralı hastanın, oluşan panik hali dolayısıyla güvenlik için kendi kendini tahliye etmek zorunda kaldığını söyledi.

Ghebreyesus, "Hastanede 90 hasta ve 66 sağlık personeli kaldı. Kemal Advan Hastanesi asgari düzeyde işlevsel ancak yaşanan bu son olay, hastanenin işlevsel kalma yeteneğini daha da tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Advan Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyindeki halk için "son can simitlerinden biri" olduğuna işaret eden Ghebreyesus, sağlık tesislerinin korunmasını ve çatışmaların sona ermesini talep ettiklerinin altını çizdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

00:11 DSÖ, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlenen saldırılarda 33 kişinin öldüğünü bildirdi

00:01 İsrail'in Gazze kentinin doğusunda bir evi hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli öldü