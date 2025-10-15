İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Soykırımcı İsrail kendi askerini öldürmüş

Hamas'ın dün cenazesini teslim ettiği esirlerden biri olan Tamir Nimrodi'nin Gazze Şeridi'nde tutulduğu sırada İsrail ordusunun hava saldırısında öldüğü ortaya çıktı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 09:59
Soykırımcı İsrail kendi askerini öldürmüş
Hamas, 4 İsrailli esire ait olduğunu söylediği cenazeleri dün akşam saatlerinde Kızılhaç'a teslim etti.

Tel Aviv makamlarından yapılan açıklamada, DNA testinden sonra cenazelerden birinin İsrailli esirlere ait olmadığı belirtildi.

Öte yandan teslim edilen esirlerden birinin İsrail askeri Tamir Nimrodi'ne ait olduğu ifade edildi.

İsrailli esir ailelerinden yapılan yazılı açıklamada, Nimrodi'nin 7 Ekim 2023'te Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınındaki üsten sağ olarak Gazze'ye götürüldüğü kaydedildi.

Nimrodi'nin belirtilmeyen bir tarihte İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında öldüğü belirtildi.

