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Dünya

Soykırımcı İsrail, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını 9 kez ihlal etti

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri insansız hava aracı (İHA) ve savaş uçaklarıyla hedef alarak, tanklarla ilerleyerek, topçu atışı, makineli tüfek ve füzelerle saldırarak Lübnan ile ateşkes anlaşmasını 9 kez ihlal etti.

AA6 Aralık 2024 Cuma 21:26 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını 9 kez ihlal etti
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, bugünkü ihlaller güneydeki Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesi, Güney ilinin Sur ilçesi ve Akkar ilinin Akkar ilçelerinde yoğunlaştı.

İsrail, topçu atışları ve füzelerin yanı sıra, İHA ve savaş uçaklarıyla saldırdı, tanklarla ilerledi ve makineli tüfeklerle ateş açtı.

İsrail güçleri, Bint Cubeyl ilçesinde şafak vakti ve sabah saatlerinde, başta Ayta eş-Şaab ve Ramiye olmak üzere merkez bölgedeki bazı kasabalara makineli tüfeklerle saldırıda bulundu.

Aynı ilçedeki Ayterun kasabası da evlere çok sayıda top mermisi atılması ve gece makineli tüfeklerle yapılan kapsamlı tarama operasyonları da dahil olmak üzere bir dizi İsrail ihlaline tanık oldu.

FIRLATILAN FÜZENİN SESİ HALK ARASINDA GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait araç ve tankların kent içinde dikkat çekici bir hareketinin yanı sıra, fırlatılan füzenin sesi halk arasında tedirginlik ve gerginliğe yol açarak bazılarının evlerini terk etmelerine ve şehirden göç etmelerine neden oldu.

İsrail ordusuna ait bir İHA ilçe merkezi Bint Cubeyl'de bir aracı hedef alma girişiminde bulundu ancak başaramadı.

Sur ilçesinin Mecdel Zun kasabasında da İsrail'e ait bir İHA su deposunu hedef aldı.

Akkar ilçesinde de İsrail savaş uçakları şafak vakti Suriye ile Lübnan arasındaki Arida Sınır Kapısı'na saldırı düzenleyerek altyapıya zarar verdi ve iki ülke arasındaki yolu kesti.

Lübnan, Suriye'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İsrail ordusu bugün yaptığı 9 ihlalle 27 Kasım'dan bu yana toplam 150 ihlale imza atmış oldu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail, "Hizbullah'tan gelen tehditleri" bahane ederek düzenlediği saldırılarda ateşkes anlaşmasını en az 136 kez ihlal etti. İsrail'in ihlallerinde 14 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail, Lübnan'daki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in onlarca ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdiklerini söylemişti.

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