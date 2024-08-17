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Dünya

Soykırımcı İsrail Lübnan'ı vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail Lübnan'ı vurdu: Çok sayıda ölü var
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesi etrafında bulunan sanayi bölgesindeki bir çimento tesisini vurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu anne ve 2 çocuğu da dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA haberinde ölü ve yaralıların çoğunun Suriye uyruklu mülteciler olduğu kaydedildi.

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