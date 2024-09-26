ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.

Ortak açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının." ifadesine yer verildi.

Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada, "Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Lübnan yönetimlerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir şekilde, bu geçici ateşkes önerisine destek vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede şu anda diplomasiye ihtiyaç olduğu kaydedildi.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan'ın şu anda yaşadığı trajedinin nedeninin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmaktaki "utanç verici başarısızlığı" olduğunu söyledi.

05:29 ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.

04:56 Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları Lübnan'da tekrarladığını belirterek, " "İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor." dedi.

03:40 İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir kasabaya düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

03:31 Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırıları sonucu ülkesindeki hastanelerin, "düzinelerce kadın ve çocuk dahil" sivil yaralılarla dolu olduğunu belirtti.

02:58 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Lübnan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in saldırılarını kınadı.

02:02 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu bir günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'ın "cehenneme dönüşme" riskini vurguladı.

01:46 Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, taraflara sunulacak anlaşmayı kabul etme çağrısında bulundu.

01:09 İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Lübnan'daki durumun "son derece endişe verici" olduğunu bildirdi.

00:55 Mısır, vatandaşlarına İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve bu ülkedeki vatandaşlarına da saldırıların olduğu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

00:42 İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 72'ye, yaralı sayısı 392'ye çıktı.

- İSRAİL LÜBNAN'DA 650 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.