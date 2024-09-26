ABD ve Fransa'nın ateşkes girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, gece boyu Lübnan'daki 75 noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgelerinin yanı sıra doğusundaki Bekaa bölgesine de saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen, aralarında altyapı, silah depolama tesisleri ve füze rampaları olmak üzere 75 hedefi vurdu.

ABD ve Fransa'nın Lübnan'da üç haftalık geçici ateşkes sağlanması girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut semalarında sonik patlamalara neden olan, ses duvarını aşan uçuşlar yaptı.

Lübnan basınındaki haberlere göre de İsrail'in güney bölgelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor.

- ABD İLE FRANSA'NIN ATEŞKES GİRİŞİMİ

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldığı bildirilmişti. Bu süreçte de Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin tamamlanması istendi.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldıkları ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı belirtilmişti.

- NETANYAHU, LÜBNAN SINIRINDA GEÇİCİ ATEŞKES HABERLERİNİ YALANLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberleri yalanladı.

Açıklamada, "Ateşkesle ilgili haberler doğru değil. Netanyahu, ABD-Fransa'nın teklifine yanıt vermedi. İsrail'in kuzeydeki saldırılarını azaltması yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Netanyahu, kendisine sunulan planlara göre İsrail ordusuna kuzeyde tüm gücüyle saldırılarına devam etmesi talimatı verdi. Gazze'deki saldırılar da savaşın tüm hedefleri gerçekleşene kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail basınındaki haberlerde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edilmişti.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Lübnan'daki gelişmelerden derin endişe duyduğunu bildirdi.

ABD ve Fransa'nın ateşkes girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, gece boyu Lübnan'daki 75 noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek el-Hirmil bölgesine düzenlediği hava saldırılarında Suriyeli 23 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek okullara sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Lübnan sınırında güvenliği sağlayacak bir uzlaşmaya varmanın zamanı geldiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edildi.

İsrail'in gece saatlerinde şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla Orta Doğu'da artan gerilimden endişe duyduğu ve taraflara "gerginliği yükseltecek eylemlerden kaçınmaları" çağrısında bulunduğu bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve İsrail'in işlediği suçlara kararlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik devam eden hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunan uluslararası açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, en önemli şeyin Tel Aviv'in çağrıya vereceği yanıt ve bu çağrıya olan bağlılığı olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan'ın şu anda yaşadığı trajedinin nedeninin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmaktaki "utanç verici başarısızlığı" olduğunu söyledi.

05:29 ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.

04:56 Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları Lübnan'da tekrarladığını belirterek, " "İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor." dedi.

03:40 İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir kasabaya düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

03:31 Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırıları sonucu ülkesindeki hastanelerin, "düzinelerce kadın ve çocuk dahil" sivil yaralılarla dolu olduğunu belirtti.

02:58 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Lübnan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in saldırılarını kınadı.

02:02 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu bir günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'ın "cehenneme dönüşme" riskini vurguladı.

01:46 Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, taraflara sunulacak anlaşmayı kabul etme çağrısında bulundu.

01:09 İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Lübnan'daki durumun "son derece endişe verici" olduğunu bildirdi.

00:55 Mısır, vatandaşlarına İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve bu ülkedeki vatandaşlarına da saldırıların olduğu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

00:42 İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 72'ye, yaralı sayısı 392'ye çıktı.

- İSRAİL LÜBNAN'DA 650 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.