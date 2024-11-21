Soykırımcı İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyinde yer alan Nebatiye ilindeki İbil es-Saki beldesine gerçekleştirilen saldırıda 1 kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinden itibaren Medfun, Hiyam, Cebşit, Ensar ve Kefr Decal'e saldırılar düzenlediği, Rumin'e yapılan saldırıda 1 Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Güneydeki Kefr Şuba'ya düzenlenen saldırıda da Muhammed Abdullah Bedah adlı bir gencin öldüğü kaydedildi.



İsrail ordusunun, Lübnan'ın Ezze, Deyr ez-Zehrani, Zebdeyn, Kefr Sir ve Vadi Hacir beldelerine yönelik saldırılarının ise devam ettiği kaydedildi.

Saldırılarda çok sayıda Lübnan vatandaşının yaralandığı ifade edildi.



Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiyye'nin Hureyk Mahallesi'ne gece saatlerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği, bölgede insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı kaydedildi.

İsrail'in Sur kentinde bir binaya saldırısında da maddi hasar oluştuğu bilgisine yer verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Hureyk ve Sur'da saldırı tehdidinde bulunmuştu.