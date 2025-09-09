Katil İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce Filistinlinin sığındığı çok katlı "Barış" binasını yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun tahliye uyarısı yapmasından kısa süre sonra savaş uçakları Gazze kentinin merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde yer alan binayı 3 füzeyle hedef aldı.

İsrail ordusunun hedefi olan binanın çevresinde yerinden edilen Filistinlilere ait çok sayıda çadır ve kanser hastalarının da sığındığı büyük kamplar bulunuyor.

Bina sakini Filistinlilerin bazıları İsrail ordusunun hedefi olmamak için eşyalarını dahi geride bırakıp evlerini terk ederken, bazıları da eşyalarını camlardan atarak kurtarmaya çalıştı.



Başbakan Binyamin Netanyahu, son 2 günde Gazze'de 50 binayı yıktıklarını açıklarken kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunmuş, Gazze kentinde yaşayanlardan güneye göç etmelerini istemişti.

İsrail ordusu, son günlerde Gazze kentindeki çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir ediyor.

Filistinli kaynaklara göre, bu binaların vurulması sonucu birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 552 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 96 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki okul ve üniversite binalarının yüzde 90'ından fazlasını hedef alarak eğitim sisteminin tüm bileşenlerini kasıtlı olarak yok ettiğini, 785 binden fazla öğrenciyi eğitim hakkından mahrum bıraktığını belirtti.

03.10 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

00.43 İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkent Londra'daki görüşmede Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

00.30 İsrail ordusu, Gazze kentinde yüzlerce Filistinlinin barındığı ve kanser hastalarının da bulunduğu büyük mülteci kamplarının yakınındaki çok katlı "Barış" isimli binayı yerle bir etti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 11 bin 976 kişi yaşamını yitirdi, 51 bin 55 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 2 bin 430 kişi öldürüldü, 17 bin 794 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 64 bin 552 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 96 kişi de yaralandı.