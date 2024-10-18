Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de cami ve okul bombaladı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 378. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE 2 CAMİ VE BİR OKULU HAVA SALDIRILARIYLA BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 2 cami ve bir okulu hava saldırılarıyla yıktığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde 2 camiyi bombalayarak yerle bir etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de El-Bureyc İlkokulunu hava saldırısıyla hedef aldı.

Görgü tanıkları, Bureyc İlkokuluna sığınan sivillerin İsrail'in bölgeye yönelik ağır hava bombardımanı nedeniyle bir süre önce okuldan kaçmak zorunda kaldıklarını aktardı.

İsrail ordusunun, bir yılı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 814 camiyi yerle bir ettiği belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli şehit oldu, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

bİsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 2 cami ve bir okulu hava saldırılarıyla yıktığı bildirildi.

Filistin, uluslararası toplumdan, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sivillere yönelik ihlallerini durdurmasını talep etti.

00:59 ABD Dışişleri Bakanlığının, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin, Gazze'de ateşkes için "fırsat" olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

00:21 ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili, "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi." değerlendirmesini yaparak Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e gideceğini açıkladı.

00:15 ABD'nin başkenti Washington'da bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına, megafondan kadın çığlıkları dinletti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli şehit oldu, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 353'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 740 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 756 Filistinli hayatını kaybetti.