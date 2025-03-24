Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de kara işgalini genişletmeye hazırlanıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞERİDİ'NDE KARA İŞGALİNİ GENİŞLETMEYE HAZIRLANIYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, binlerce askerden oluşan birliklerin saldırılara katılmak için hazırlıklar yürüttüğü bildirildi.

İsrail ordusunun 36'ıncı Tümeni'nin daha önce Gazze'nin kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığı hatırlatıldı.

HAMAS, LİDER KADROSUNDAN İSMAİL BERHUM'UN İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde hareketin siyasi büro üyesi olan İsmail Berhum'u şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi görmekteyken gerçekleştirilen korkakça bir suikast sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Hamas, hastanenin bombalanmasını, Filistin halkına karşı işlenen "siyonist savaş suçlarında" tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası kanun ve normların açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de yeniden başlayan çatışmalardan "Hamas'ı sorumlu" tutarak, "Kesinlikle herkesi masaya geri döndürüp rehineleri eve götürmeyi umuyorum." dedi

05:05 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Operasyon Direktörü Brice de la Vingne, işgal altındaki Batı Şeria'da, bu ölçekte zorla yerinden edilme ve kampların yıkılmasının onlarca yıldır görülmediğini belirterek, "İsrail güçleri kamplara erişimi engellediği, evleri ve altyapıyı tahrip ettiği için insanlar evlerine dönemiyor." ifadelerini kullandı

01:27 Ürdün, İsrail güvenlik kabinesinin, Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" için Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulması kararını onaylamasını kınadı

01:10 İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve 3 aya yakın bir süredir tuttuğu Kemal Advan Hastanesinin Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü 5 sorgudan geçtiği belirtildi

01:02 Hamas, siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu

00:27 İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı hastanede 16 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

00:19 Filistin Kızılay, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde kuşatma altına aldığı bölgede kalan sağlık ekiplerinin kurtarılmasının koordine edilmesini reddettiğini duyurdu

00:02 İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını bozarak yeniden saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmek için hazırlıklar yürüttüğünü duyurdu