Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 160. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇARAK 6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, 83'ünü yaraladı.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'nin kuzeyinde yüzlerce Filistinlinin un yardımı alabilmek için gece sokaklara dökülmesinin ardından İsrail güçleri katliam yaptı.

Elektriğin olmadığı ve İsrail saldırılarının yıktığı yollarda gecenin karanlığında bir torba un alabilmek için yürüyen Filistinliler, El-Kuveyt Kavşağı'nda toplandı.

Erken gelenler bir torba da olsa un alabilirken, bazıları eli boş döndü bazıları ise bu uğurda canından oldu.

Gazze'de 2,3 milyon Filistinliyi açlığa sürükleyen İsrail'in güçleri, El-Kuveyt Kavşağı'nda yardım almak için toplanan Filistinlilere ateş açtı.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail güçlerinin El-Kuveyt kavşağında yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişinin öldürüldüğünü, 83 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Haberde, yaralıların Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine nakledildiği ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan videolarda yardım taşıyan kamyonun İsrail güçlerinin saldırısında öldürülen ve yaralanan Filistinlileri taşımak için kullanıldığı görülüyor.

Kamyonun kasasında, evlerine bir torba un götürmek için hayatlarını tehlikeye atan ve İsrail kurşunlarına hedef olan çok sayıda ölü ve yaralı Filistinlinin olduğu görüntülere yansıdı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırıları sürerken, mart ayında insani yardım için gerekli günde en az 500 tırdan sadece ortalama 165'ine izin verdiği belirtildi.

13:58 İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in parçası olduğu bir hükümette yer almayacağını, bu isimlerin İsrail için "tehlike" teşkil ettiğini söyledi.



ABD'nin başkenti Washington'daki Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) binası önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

13:17 ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası saldırısına şartlı destek vereceği iddia edildi.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye insani yardım gönderme girişiminin, kara yolları üzerinden insani erişime alternatif olmadığı mesajını vererek, bölgeye günde en az 500 tır veya eş değer yardım girişine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ta muhtemel kara saldırıları öncesinde bölgede mahsur kalan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin önemli kısmını "bölgenin merkezindeki insani adalara" yönlendirmeyi planladığını iddia etti.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde, gece boyunda gerçekleştirdiği saldırılar sonucu onlarca sivilin öldürüldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, 83'ünü yaraladı.

Gazze'ye deniz koridoru girişimine katılan ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırmak için ek geçiş kapıları açması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ile Hamas arasında ileriki günlerde ateşkes sağlanmasını umduğunu söyledi.

ABD'de Filistin yanlısı göstericiler, Gazze'de ateşkes sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların kesilmesi talebiyle San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın bir bölümünü kapattı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, uluslararası topluma, Gazze'de İsrail tarafından "tasarlanmış açlığı" görmezden gelip bölgedeki durumu "insani krizmiş gibi göstermekle meşgul" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erene, abluka kaldırılana ve her yere insani yardım ulaştırılana kadar Kızıldeniz'deki saldırılarını durdurmayacağını açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, "Refah kentine sığınan her insan ölüm sırasının ne zaman kendisine geleceği düşüncesiyle yaşıyor, yani öldürüleceği anı bekliyor." dedi.

Filistin Tarım İşleri Komiteleri Birliğinin (UAWC) avukatı ve aktivist Yasmeen El-Hassan, İsrail'in, halkın topraklarıyla bağını koparmak için kasıtlı olarak Filistin'in gıda sistemlerini hedef aldığını belirterek, "Bu da yerleşimci sömürgeciliğin bir başka taktik stratejisi." dedi.

10:56 İsrail ordusunun üst düzey istihbarat yetkilisi, 7 Ekim saldırısına yol açan başarısızlıklar nedeniyle istifa etme niyetini açıkladı.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Refah bölgesine düzenlediği hava operasyonunda Hamas'ın bir komutanını öldürdüğünü açıkladı. IDF operasyondan görüntüler paylaşarak, "Hamas'ın Operasyon Birimi komutanlarından Muhammed Ebu Hasna Refah bölgesinde tam isabetle vurularak etkisiz hale getirildi" dedi.

10:35 Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasında uzun zamandır sorun olduğu söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne yapılacak insani yardım konusunda tartıştığı bildirildi.

UNRWA, dün yaptığı açıklamada İsrail kuvvetlerinin Gazze'nin Refah kentinde bulunan bir gıda dağıtım merkezini vurması sonucu en az 1 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yerel saatle 13.17 sıralarında Gazze'nin kuzeyine havadan yardım operasyonu düzenledi. Açıklamada, 35 bin 712 gıda paketinin ve 28 bin 800 şişe suyun Gazze'ye bırakıldığı ifade edildi. CENTCOM ayrıca Kızıldeniz'de Husilere ait 4 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

06:54 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir." ifadesini kullandı.

06:01 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze'de bugün söz konusu olan şeyin halkın hayatta kalıp kalmaması" olduğunu kaydederek, "Harekete geçmemiz lazım." dedi.

02:21 Hamas, İsrail'in "kötü niyetli planlarına" olumlu yanıt vermeyi kararlı bir şekilde reddeden Gazze'deki aşiretleri takdir etti.

01:42 Uluslararası toplumun Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'e yaptığı çağrılara bir yenisi eklendi. Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bakan ve yetkililer, Gazze'ye daha fazla insani yardım için oluşturulan deniz koridoru projesini görüştü.

01:36 Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen yüzlerce savaş karşıtı, San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan grup, yetkilileri barış için harekete geçmeye çağırdı.

01:10 Gazze'deki İsrail askeri birliklerden birinin komutanı, ülkesindeki siyasi liderleri eleştirerek, birlik içinde savaşan ve öldürülen askerlere layık olunması çağrısı yaptı.

00:49 İtalyan mahkemesinin, terör şüphelisi olarak tutuklu yargılanan ve İsrail'in iadesini istediği Filistinli Anan Kamal Afif Yaeesh'i sınır dışı etmeyi reddettiği bildirildi.

00:02 Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail ordusuna katıldıkları tespit edilen Güney Afrika vatandaşlarının, ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınacağını söyledi.

00:00 Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iktidarda kalabilmek için Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uzattığını" belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.