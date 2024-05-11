Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 218. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN, GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA BİRİ GAZETECİ ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun, Gazze'nin pek çok noktasına düzenlediği saldırılarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesiminde pek çok noktaya saldırı düzenledi.

Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda gazeteci Baha Ukaşe ile eşi ve oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin merkezindeki eski şehir bölgesinde Sıyam ailesinin evine düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yine Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinde 2 eve düzenlenen saldırılarda da çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Sağlık ekipleri, Sabra Mahallesi'nde hedef alınan evde en az 3 kişinin cesedine ulaşırken, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin, İsrail ordusunun işgal ettiği Zeytun Mahallesi'ne ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırıların hedefinde ise Ez-Zevayide beldesi ile En-Nuseyrat Mülteci Kampı oldu. Buralardaki saldırılarda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

07:02 İsrail'in Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarını kapatması nedeniyle yakıt sıkıntısının yaşandığı Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden, uluslararası kurumlara, hastaneye yakıt yardımı yapılması çağrısında bulunuldu.

05:06 Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplanan onlarca çocuk, yeniden okula gitmek ve barış içinde yaşamak istediklerini belirtti.

04:25 İsrail ordusunun, Gazze'nin pek çok noktasına düzenlediği saldırılarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

01:44 ABD'de Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki değerlendirmenin "makul" olduğu sonucuna vardığını ancak askeri yardımların durdurulmasını haklı çıkaracak belirli örnekler bulamadığını açıkladı.

00:05 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.