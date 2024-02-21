Soykırımcı İsrail ordusu ''güvenli'' olduğunu iddia ettiği el-Mevasi bölgesine girdi!

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 138. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, HAN YUNUS'UN BATISINDAKİ MEVASİ BÖLGESİNE GİRDİ

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin Han Yunus'un el-Karara bölgesindeki turistik evlerden birine sızdığını, ardından yoğun silah sesleri altında İsrail ordusuna ait araç ve tankların bölgeye girdiğini aktardı.

İsrail ordusuna ait araç ve tankların Han Yunus Limanı'na ulaştığını söyleyen görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bir ambulansa ve sivil araca ateş açtığını, sahil yolu kenarında park halindeki bir aracı da ateşe verdiğini belirtti.

İsrail güçlerinin Mevasi bölgesine girdiğini aktaran tanıklar, İsrail askerlerinin Han Yunus'u Refah'a bağlayan sahil yolunu kestiklerine dikkati çekti. Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının bulunduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu.

İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti. Bölgeye karadan giren İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi bölgesinin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentini yakınlarına kadar uzanıyor. Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor.

Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor. İsrail ordusu, 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus'a ve bölgedeki hastanelerin çevresine yönelik hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlerken kentin batı ve güney bölgelerinden askeri araçlarla yürüttüğü işgali nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:11 Gazze'nin kuzeyinde açlıkla mücadele eden Filistinliler sokaklara döküldü

04:51 Filistin, ABD'nin Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınadı

03:38 İsrail ordusu, Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait barınağı hedef alarak 2 kişiyi öldürdü

02:54 İsrail cezaevlerindeki Filistinliler, "asgari ölçüde yaşam alanı ile yatak sağlanmayan" koşullarda tutuluyor

01:33 ABD, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığı iddialarını kabul etmediğini belirtti

01:19 İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine girdi

00:49 BM: Gazze'deki Nasır Hastanesi iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi

00:12 Araştırma: Gazze'de ateşkes ilan edilse bile 11 bini aşkın kişi hastalıklardan ölecek

00:03 Katar ile Kuveyt'ten İsrail'in saldırılarını durdurması ve Kızıldeniz'de seyrüsefer istikrarı çağrısı

00:02 Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin, Cezayir'in Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesinin ardından, "BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin büyük sorumluluğu var. Veto kullanımının açıklanması gerekiyor." dedi