İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 185. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN BÜYÜK BİR YIKIM BIRAKARAK ÇEKİLDİĞİ HAN YUNUS TANINMAZ HALDE

İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu.

Açıklamada, Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı ve dün gece buradan tamamen çekildiği, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği aktarıldı.

İsrail medyasına göre, Gazze'deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.

İsrail ordusunun Han Yunus'tan çekilmesiyle kentteki yıkım da gün yüzüne çıktı.

Ordu güçlerinin çekilmesinin ardından, yerlerinden edilen Filistinliler, kentte evlerinin olduğu bölgelere gelmeye başladı ancak yaşadıkları yerleri tanımakta güçlük çekti.

Haftalarca devam eden İsrail bombardımanının kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdiği, yolların, İsrail'in hem hava saldırıları hem de buldozerlerle tahrip etmesi sonucu altüst olduğu görüldü.

Han Yunus kentinden Muhammed Ebu Diyab (31), İsrail ordusu çekildikten sonra geri döndüğünü ve yaşadıkları evi tamamen yıkılmış halde bulduğunu söyledi.

Kıyafetlerini ve bazı ihtiyaçlarını almak istediğini ama büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını dile getiren Ebu Diyab, şöyle devam etti:

"Sadece ailemin evi değil, kentteki her şey tarumar olmuş. İsrail'in arkasında bıraktığı yıkım nedeniyle cadde ve sokaklar yürünemez halde."

- "YIKIM NEDENİYLE EVİMİN YERİNİ BULMAKTA ZORLANDIM"



Refah'a göç etmek zorunda kalan Recep Ebu Aklin de (54) ordunun çekilmesinin ardından Han Yunus'a geldiklerini ve karşılaştıkları yıkım karşısında şok olduklarını dile getirdi.

İsrail güçlerinin kentte çok büyük bir yıkım bıraktığını ifade eden Ebu Aklin, "Han Yunus'ta ikamet ettiğim bölgede evimin yerini bulmakta dahi zorlandım." dedi.

Ebu Aklin, "Burada hayatımda hiç şahit olmadığım, tarif edilemez bir yıkım gördüm. Saldırılar nedeniyle ne su var, ne altyapı ama direneceğiz, çadırda, molozların üzerinde yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Ebu Aklin, yaşadığı bölgenin yeniden imar edilmesini ve buraya hayatın geri dönmesini umduğunu dile getirdi.

Filistinli Derviş el-İsevi de (41) evlerini en güzel haliyle terk etmek ve başka bir bölgeye sığınmak zorunda kaldıklarını, bugün döndüklerinde ise tarifi mümkün olmayan bir manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

İsevi, her şeye rağmen yurtlarına döneceklerini ve yıkılan evlerini yeniden inşa edeceklerini vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ve topçu bombardımanında en az 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

06:12 Filistinli kurum ve kuruluşlar, İsrail hapishanelerinde 38 yıldır tutuklu olan ve dün hayatını kaybeden omurilik kanseri hastası Filistinli yazar Velid Dakka'nın ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

03:53 İsrail'de yapılan anket, halkın çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'ndeki savaşı iyi yönetmediğine" inandığını ortaya koydu.

02:35 Hamas heyeti, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrail ile esir değişimi konularını ele aldı.

02:20 İsrail ordusundan bazı üst düzey komutanlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmelerinin, esir takası anlaşmasına teşvik amacıyla değil "savaş yorgunluğundan" kaynaklandığını belirtti.

00:37 Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan 50 bini aşkın kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesini ve ateşkes sağlanmasını istedi.

00:09 İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ülkesinin İsrail'in kendisini savunma hakkına verdiği desteğe işaret ederek, "Tabii ki bu desteğimiz koşulsuz değil. Başarılı bir demokrasiden uluslararası insancıl hukuka uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

00:00 İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 459 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda 269 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.