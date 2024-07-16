Soykırımcı İsrail ordusu ilk kez itiraf etti

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 284. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ KAYIPLARI NEDENİYLE TANK SIKINTISI ÇEKTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İsrail medyasına göre ordu, Gazze'deki kayıplar sebebiyle ilk defa tank sıkıntısı çektiğini itiraf etti.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun, savaşta bazı tankların hasar görmesi ve mühimmat eksikliği nedeniyle zırhlı kolorduda kadın subayların görevlendirilmesini reddettiği belirtildi.

İsrail ordusunun bunu Yüksek Mahkeme'nin önünde itiraf ettiği aktarılan haberde, ordunun zırhlı kolorduda görev yapan kadın subayların "düşman hattının olmadığı" tatbikatlarda eğitim almaları talebinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, tank ve mühimmatlardaki ciddi eksiklikler nedeniyle kadın askerleri zırhlı kolorduya alma tatbikatlarını 2025 yılının sonuna kadar erteleme kararı aldığı aktarılan haberde, "İsrail ordusu ilk defa Gazze savaşında çok sayıda tankını kaybettiği ve mühimmat sıkıntısı çektiğini itiraf etmiş oldu." denildi.

Gazze'deki savaşta İsrail ordusuna çok sayıda tankın hasar gördüğü için savaşta veya tatbikatta kullanılabilecek durumda olmadığına işaret edilen haberde, yakın zamanda zırhlı kolorduya yeni tankların katılmasının beklenmediği de paylaşıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:53 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine 20 füze atıldığını bildirdi.

01:20 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle ABD'nin insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin yeniden demirlemesine izin verilecek koşullar oluşmadığı için hala Aşdod Limanı'nda durduğunu açıkladı.

00:58 Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki göstererek, "İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

00:01 İsrail medyasına göre ordu, Gazze'deki kayıplar sebebiyle ilk defa tank sıkıntısı çektiğini itiraf etti.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki yıkımın "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." değerlendirmesinde bulundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli şehit oldu, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.