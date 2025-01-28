İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde, kendi güçlerine "tehdit oluşturduğu" iddiasıyla Filistinlilere ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz son 24 saatte Gazze Şeridi'nde, güvenlik güçlerimize tehdit oluşturan şüphelilere karşı yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "şüphelilerin" İsrail güçlerine doğru hareket ederek tehdit oluşturduğu çok sayıda olay yaşandığı iddia edilerek, askerlerin bunlara yönelik ateş açtığı ifade edildi.



İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek bir at arabasını hedef aldığı saldırıda bir kız çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bildirilmişti.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri taşıyan bir at arabasını hedef aldığı saldırıda 5 yaşındaki Neda Muhammed el-Amudi isimli kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli şehit oldu, 111 bin 472 kişi yaralandı.



Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.



Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:16 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasındaki görüşmede Gazze'deki son durum ile Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

04:13 Hamas, Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyetin Mısırlı yetkililerle, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması ve İsrail ile esir değişimi konusundaki gelişmeleri görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini duyurdu.

İSRAİL ORDUSU, TULKERİM'DE FİLİSTİNLİLERE AİT BİR EVİ ATEŞE VERDİ, ÇOK SAYIDA DÜKKANI YIKTI

03:55 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve mülteci kampına yönelik başlattığı saldırıları, bir evi ateşe vererek, alt yapıyı tahrip ederek ve ticari alanları yıkarak sürdürdü. Filistin devlet televizyonun haberine göre, İsrail ordusu, Tulkerim'deki mülteci kampının Şüheda mahallesindeki bir evi ateşe verdi. Haberde, İsrail askerlerinin buldozerlerle kent yollarındaki ağaçları kırdığı, alt yapıyı tahrip ettiği ve çok sayıda ticari alanı yıktığı belirtildi.

03:02 Filistin Devlet Başkanlığı, ABD yönetimine, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da özellikle de Cenin'den sonra Tulkerim kentine yönelik saldırılarıyla "ikinci aşaması başlayan savaşı" durdurma çağrısında bulundu.

02:40 İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde, kendi güçlerine "tehdit oluşturduğu" iddiasıyla Filistinlilere ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

00:06 Gazze'de tutulan İsrailli kadın esirlerden Arbel Yehud, durumunun iyi olduğunu ve yakında ailesine dönmeyi ümit ettiğini söyledi.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırmasını eleştirerek, bunun Filistinlilere karşı tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiğini bildirdi.