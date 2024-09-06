Soykırımcı İsrail ordusu köşeye sıkıştı! Uluslararası Af Örgütü'nden kritik talep

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 336. gününde sürüyor.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEKİ SAVAŞ SUÇLARI NEDENİYLE SORUŞTURULMALI

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'nin doğu sınırı boyunca bir bölgedeki tarım arazileri ve sivil binaları hukuka aykırı şekilde tahrip ettiğini belirterek bu yıkımın, "savaş suçları" kapsamında soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, yeni soruşturma kapsamında, İsrail ordusunun işgal altındaki Gazze Şeridi'nin doğu çevresi boyunca bir tampon bölgeyi önemli ölçüde genişletme kampanyasının, "kasten yıkım ve toplu cezalandırma savaş suçları kapsamında" soruşturulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıtları Laboratuvarı'nın, Ekim 2023-Mayıs 2024 aylarında İsrail askerleri tarafından sosyal medyada paylaşılan uydu görüntülerini ve videoları analiz ederek Gazze'nin doğu sınırı boyunca yaklaşık 1 ila 1,8 kilometre genişliğinde yeni boşaltılmış araziler tespit ettiği belirtildi.

Bazı videolarda, İsrail askerlerinin arka planda binalar yıkılırken fotoğraf çektirdikleri veya kutlama yaparken görüldükleri kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun buldozerler ve elle yerleştirilmiş patlayıcılar kullanarak tarım arazilerini ve sivil binaları hukuka aykırı şekilde tahrip ettiği; evler, okullar ve camiler dahil tüm mahalleleri yerle bir ettiği kaydedildi.

- "GAZZE'DEKİ ACIMASIZ YIKIM KAMPANYASI, BİR TÜR KEYFİ TAHRİBAT"



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, İsrail ordusunun Gazze'deki acımasız yıkım kampanyasının, bir tür keyfi tahribat olduğunu dile getirdi.

Guevara-Rosas, "Araştırmalarımız, İsrail güçlerinin yerleşim binalarını nasıl yok ettiğini, binlerce aileyi evlerinden zorla çıkardığını ve topraklarını yaşanmaz hale getirdiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Örgütün analizlerinin, Gazze'nin doğu çevresi boyunca, tüm bir bölgenin sistematik olarak yok edilmesiyle tutarlı bir model ortaya koyduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu evler yoğun çatışmalar sonucunda yıkılmamış. Aksine, İsrail ordusu bölgenin kontrolünü ele geçirdikten sonra kasıtlı olarak araziyi yerle bir etmiş. Herhangi bir 'tampon bölge' oluşturulması, bu mahallelerde yaşayan Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılması anlamına gelmemelidir."

Açıklamada, örgütün, 2 Temmuz'da İsrailli yetkililere yıkımlarla ilgili sorular yönelttiği ancak açıklamanın yayınlandığı tarih itibarıyla herhangi bir yanıt alınmadığı bildirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve kampına yönelik 10 gündür devam ettiği işgal ve baskınlar sonrasında, artlarında büyük yıkım bırakarak geri çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin saldırısı sonucu, 7 Filistinli yaralandı.

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğunu yineleyerek, yeni önerilere gerek olmadığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, geçen hafta Gazze Şeridi'nde cesetleri bulunan 6 esirin öldürülmesine verilecek tepkiyi görüşmek üzere Güvenlik Kabinesi ile toplantı düzenlediği bildirildi.

01:56 Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'nin doğu sınırı boyunca bir bölgedeki tarım arazileri ve sivil binaları hukuka aykırı şekilde tahrip ettiğini belirterek bu yıkımın, "savaş suçları" kapsamında soruşturulması gerektiğini bildirdi.

00:08 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iptal edilen geçici liman projesi kapsamında Gazze'ye ulaştıramadığı insani yardımların "MV Cape Trinity" isimli yük gemisiyle, Güney Kıbrıs'tan taşınarak Aşdod Limanı'ndaki İsrailli yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 861 Filistinli öldü, 94 bin 398 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinli hayatını kaybetti.