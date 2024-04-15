Soykırımcı İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampına saldırdı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 192. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPINA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampında bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nuseyrat Mülteci Kampının kuzeybatısında El-Arabi ailesine ait ev bombalandı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bazı Filistinlilerin de yaralandığı belirtilirken, buna ilişkin sayı verilmedi.

Nuseyrat'ın kuzeybatısındaki Yeni Kamp bölgesinde bulunan Hasan el-Benna Camisi de düzenlenen saldırıda tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun, kampın kuzeyindeki Ard el-Müfti bölgesine attığı roketler sonucu ise bölgede derin çukurlar oluştu.

İsrail, 11 Nisan'dan bu yana Nuseyrat Mülteci Kampına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:41 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısına uymamakla suçladı.

04:20 Meksika'da Filistin'e destek için bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi.

04:03 Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.

01:07 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'de yaşanan soykırımı, katliamı, canavarlığı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması yeter." ifadesini kullandı.

00:46 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgedeki son gelişmeler ile İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını görüştü.

00:45 Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu görüştü.

00:23 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerleri koruması altında Filistinlilere uyguladığı "sistematik terörü" kınadı.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampında bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 729 Filistinli öldürüldü, 76 bin 371 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 464 Filistinli hayatını kaybetti.