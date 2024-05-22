Soykırımcı İsrail ordusu Refah'ta kara saldırılarını genişletti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 229. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, REFAH'TA MISIR SINIRINA PARALEL MAHALLELERDE KARA SALDIRILARINI GENİŞLETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Philadelphia Koridoru'nda (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) Refah kentinin batısında kara saldırılarını genişletti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, yoğun hava ve kara bombardımanıyla Philadelphia Koridoru'nda kara saldırılarının çapını genişletmeye devam ediyor.

Refah kentinin orta kesimlerine kadar ilerleyen İsrail askerleri, böylece Philadelphia Koridoru'nun ortasına da ulaşmış oldu.

İsrail askeri araçlarının Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin Mısır sınırına paralel olan mahallelerinde ilerlediği aktarıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedefindeki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Alman Gazeteciler Birliği, gazetecilerin ekipmanlarına el koyan İsrail'i eleştirdi

İsrail ordusu, Refah'ta Mısır sınırına paralel mahallelerde kara saldırılarını genişletti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle "yakalama kararı" çıkarılması için başvuruda bulunmasına rağmen, Netanyahu'yu Kongre'ye hitap etmesi için davet etmeyi sürdüreceğini söyledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hamas'ı eşit görmesinin "can sıkıcı" olmasına rağmen, ülkesinin uluslararası hukuka inancını sarsmayacağını söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı

Norveç'in ardından, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 229 gündür aralıksız devam ederken İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan ez-Zevaide mahallesine düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Filistinliler kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi morguna getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Refah'tan kaçan Gazzeli ailelerin Han Yunus'ta bulunan ve saldırılar sonucu harabeye dönmüş UNRWA tesislerine sığındığını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin bu ay Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasına ilişkin "İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız." dedi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki taraf, 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı bir İsrail savaşıyla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeler ile İsrail'in saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak ve bağımsız Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabaları desteklemek için gösterilen gayreti ele aldı.

00:59 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrailli silah firmalarının 17-21 Haziran'da düzenlenecek uluslararası Eurosatory Fuarı'na katılmalarının engellenmesi talebiyle gösteri yaptı.

00:14 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Gazze'ye kurulan yüzen iskeleden iç kesimlere insani yardımların ulaştırılması için "alternatif rotalar" üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

00:13 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırılarının durması sonrası birçok ülkenin Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasında ve yönetiminde rol alabileceğini söyledi.

00:01 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 5 tankı hedef aldıklarını açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 513 Filistinli hayatını kaybetti.