Soykırımcı İsrail ordusu yeniden Gazze'deki hastaneleri kuşattı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 171. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, YENİDEN GAZZE'DEKİ HASTANELERİ KUŞATTI

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanelerinden 3'ünü yeniden kuşatma altında aldı.

Gazze'de 32 binden fazla can kaybına ve ağır yıkıma neden olan İsrail ordusu, yeniden hastaneleri hedef alıyor.

Uyguladığı abluka ve yardım tırlarının girişine getirdiği kısıtlamaların yanı sıra İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ni kuşattı.

Hastane ve çevresine düzenlediği saldırılarda İsrail güçleri şu ana kadar yaklaşık 150 Filistinliyi öldürdü, 480 Filistinliyi de alıkoydu.

Daha önce de "Hamas'ın komuta merkezi" yalanıyla Şifa Hastanesi'ne saldıran İsrail ordusunun bu son kuşatması 18 Mart'tan bu yana devam ediyor.

Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'ya yaralı ve hastaların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin Filistinli sığınmıştı.

- GÜNEYDEKİ HASTANELERİ DE KUŞATTI



Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, dün de Gazze'nin güneyinde yer alan Nasır ve Emel hastanelerini kuşatmaya başladı.

Filistin Kızılayı, gönüllü bir sağlık çalışanı ile yerinden edilmiş bir Filistinlinin İsrail güçlerinin Emel Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda öldüğünü bildirdi. Filistin Kızılayı ayrıca İsrail güçlerinin hastalardan ve buraya sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerden Emel Hastanesi'ni boşaltmalarını istediğini aktardı.

Gazze'ye yönelik saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdüren İsrail ordusu, daha önce de Şifa başta olmak üzere bölgedeki birçok hastane ve sağlık kuruluşunu hedef almıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ekibiyle Gazze'nin Refah kentinde iki hafta görev aldıktan sonra İngiltere'ye dönen anestezi uzmanı Dr. Birsen Gaskell, Gazze'ye girer girmez kaosa ve insani felakete tanıklık ettiğini belirterek, komplike yaralanmaları bulunan çok sayıda çocuğun herhangi bir tedaviye erişiminin mümkün olmadığını bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'nin kuzeyinde yaşananları anlamanın çok zor olduğunu belirterek, "Gazze'nin kuzeyindeki sağlık ve yetersiz beslenmeyle ilgili duruma dair endişeler tarif edilemez." dedi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanelerinden 3'ünü yeniden kuşatma altında aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazzeli Yahya Habbuş, 10 yaşındaki oğlu Süheyl ile 8 yaşındaki oğlu Muhammed'i yetersiz beslenme nedeniyle birer saat arayla kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi çevresine ve farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

03:45 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrine düzenlediği bombalı saldırıda, çoğu çocuk ve kadın 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

03:18 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde iki Filistinli çocuğu silahla yaraladı.

02:42 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar, yaralılar ve yerinden edilmiş Filistinlilere karşı işlediği "insanlık dışı ve korkunç suçları" şiddetle kınadı.

02:08 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yüzlerce Filistinli iftarda bir araya geldi.

01:51 Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de bir kez daha ateşkes kararı alamamasını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

01:42 İran'ın başkenti Tahran ve Meşhed şehrinde halk, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırına tepki göstererek, Filistin halkına desteğini dile getirdi.

01:35 Londra'daki dünyaca ünlü arkeoloji müzesi British Museum, İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yapan enerji şirketi bp ile ortaklığı nedeniyle protesto edildi.

01:22 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

00:45 Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yapılan dolaylı müzakerelerde İsrail'in Gazze'deki 40 İsrailli esir karşılığında 700'ü aşkın Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul ettiği iddia edildi.

00:31 Dünya genelinden binlerce kişi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

00:26 Filistin, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) konvoylarının, Gazze'nin kuzeyine girmesinin engellemesinin, yaşanan kıtlığı derinleştireceğini belirtti.

00:02 Tayvan'da Filistin ve Gazze'ye destek için temsili ölüm eylemi düzenlendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin halkına karşı "soykırım" suçu işlemekle yargılanan Tel Aviv yönetimi, 5 ay önce başlattığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve ablukasını ramazan ayında da sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde altyapı ve yerleşim yerlerini hedef alarak insani bir felakete sebep olan İsrail'in saldırıları yüzünden, Gazze'de yaşayan 2,3 milyon nüfusun yaklaşık 2 milyonu yerinden edildi.