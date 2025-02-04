Soykırımcı İsrail ordusu yine ateşkesi ihlal etti! Filistinlilere ateş açtılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "güçlerine yaklaştıkları" iddiasıyla Filistinlilere ateş açarak Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde son 24 saatte "ordu güçlerine yaklaşan ve tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla ateş açıldığı belirtildi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin dönmesi için "ateşkes anlaşmasına bağlı kalınacağı" öne sürülen açıklamada, Gazze'de her türlü senaryoya hazır olunduğuna işaret edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te, Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 498 Filistinli şehit oldu, 111 bin 592 kişi yaralandı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduğunu iddia ediyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:02 İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

05:47 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "güçlerine yaklaştıkları" iddiasıyla Filistinlilere ateş açarak Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından Batı Şeria'da saldırılarını artırdığı Cenin Mülteci Kampı'nın "hayalet şehre" dönüştüğünü açıkladı.

02:52 Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, son bir haftada 545 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçtiğinin tahmin edildiğini belirtti.

00:07 İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanması karşılığında Suudi Arabistan ile normalleşme teklifinde bulunacağını öne sürdü.

00:00 Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Tel Aviv'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri bölgeden göç ettirme önerisine "dört elle sarılması" gerektiğini söyledi.