İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2025 Çarşamba / 24 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8429
  • EURO
    44,0281
  • ALTIN
    4131.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail ordusunda çatlak... Pilotlar katliamlardan pişman
Dünya

Soykırımcı İsrail ordusunda çatlak... Pilotlar katliamlardan pişman

Soykırımcı İsrail ordusundaki bazı pilotlar, Gazze'de yapılan ve binlerce Filistinli sivilin katledilmesine yol açan hava saldırılarından pişmanlık duyuyor. Pilotların, söz konusu hava saldırıları üzerine kendilerine 'bunun makul olup olmadığını ve bir amaca hizmet edip etmediğini' sordukları öğrenildi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusunda çatlak... Pilotlar katliamlardan pişman
ABONE OL

İsrail ordusundaki bazı pilotların, Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli sivilin ölümüne neden olan hava saldırılarından rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan askeri analist Alon Ben David, Gazze'ye düzenledikleri hava saldırılarından rahatsızlık duyan pilotlarla görüştüğünü aktardı.

Ben David, gerçekleştirdikleri hava saldırılarında yüzlerce Filistinlinin öldüğünün farkında olan pilotların "kendilerine bunun makul olup olmadığını ve bir amaca hizmet edip etmediğini sorduklarını" kaydetti.

İsrail'in "kendi seçimiyle yürüttüğü bir savaşın parçası" oldukları anlayışının pilotlar arasında hakim olduğunu dile getiren Ben David, bunun Hamas'ın 7 Ekim 2023'te yaptığı sürpriz saldırı sonrası tablonun tam tersi olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatması tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.

İSRAİL ORDUSU İÇİNDEN GAZZE'YE SALDIRILARIN DURDURULMASINA YÖNELİK ÇAĞRILAR GELMİŞTİ

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad ve akademisyenlerden de destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

  • israil
  • pilot
  • sivil
  • soykırım
  • hava saldırısı

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.