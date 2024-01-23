Soykırımcı İsrail ordusundan Han Yunus'a kuşatma

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 109. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU: HAN YUNUS'U KUŞATTIK

İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük yerleşim bölgesi olan Han Yunus'u kuşattığını açıkladı.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan ettiği Han Yunus'a yönelik saldırılarını artırdı.

"Savaş bölgesi" ilanının ardından Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, son günlerde bölgeyi havadan, karadan ve denizden yoğun şekilde bombalıyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içerisinde İsrail güçlerinin geniş çaplı saldırılar düzenlediği ve Han Yunus'un kara birliklerince kuşatıldığı ileri belirtildi.

- SALDIRILAR NEDENİYLE FİLİSTİNLİLER ZORUNLU GÖÇ EDİYOR



Gazze'nin güneyindeki en büyük yerleşim yeri olan Han Yunus, daha önce İsrail'in saldırıları nedeniyle kuzey bölgelerinden göç etmek zorunda kalan on binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail saldırılarının son günlerde Han Yunus'ta saldırılarının yoğunlaştırması nedeniyle bölgedeki Filistinliler göç etmek zorunda kalıyor. Han Yunus'taki binlerce Filistinli yeniden yollara düşerek Refah bölgesine doğru göç ediyor.

Zorunlu göçlerle nüfusu 4 kat artarak 1,2 milyona ulaşan Refah bölgesindeki zor şartların Han Yunus'tan gelenlerle birlikte daha da içinden çıkılmaz hale geleceği belirtiliyor.

İsrail saldırılarından önce Gazze'de nüfus yoğunluğu en az bölge olan Refah'ta yapılaşma da oldukça az. Bu nedenle yerlerinden edilen on binlerce Filistinliler derme çatma çadırlardan oluş kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 25 bin 490'a, yaralı sayısı da 63 bin 354'e yükseldi.

İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük yerleşim bölgesi olan Han Yunus'u kuşattığını açıkladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırılarını artırması nedeniyle binlerce Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah'a doğru göç etmek zorunda kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili "saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını" ve İsrail güçlerinin soruşturma başlattığını bildirdi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de pazar tezgahları boş kaldı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB toplantısına katılan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Akdeniz'de "yapay ada" önerisiyle ilgili video izletmesine tepki göstererek, bu videoların görüşülen konularla ilgisi olmadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkesinin, muhtemel bir anlaşmayla Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılsa dahi Gazze'ye saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunamayacağını söylediği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti.

ABD, iki devletli çözüme ulaşmadan İsrail'i tanımayacaklarına ilişkin açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusuna "olumlu" baktığını savundu.

İsrail ordu sözcüsü, Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

03:57 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin bir parçası ve halkının vazgeçilemez önceliklerden olduğunu söyledi.

02:27 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ölenlerin sayısının 25 bini geçtiğine dikkati çekerek, "Her saatte 2 anne öldürülüyor." açıklamasında bulundu.

02:24 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, "Direnişin temel şartı savaşın geçici değil, tamamen kapsamlı bir şekilde durması. Bundan sonra, esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek." dedi.

02:14 Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) işgal etmesine yönelik bir hareketinin, Mısır-İsrail ilişkilerini ciddi şekilde tehdit edeceğini belirtti.

00:01 Savaşarak Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmanın imkansız olduğunu dile getiren esir yakınları, hükümete bir an önce Hamas ile anlaşma yapması çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 166 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.