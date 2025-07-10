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Dünya

Soykırımcı İsrail ordusundan Lübnan'a İHA saldırısı: 1 ölü

İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti İHA ile vurdu.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusundan Lübnan'a İHA saldırısı: 1 ölü
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

İsrail ordusunun Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesinde bir motosiklete yönelik saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde yer alan El-Mansuri bölgesindeki komutanı Muhammed Cemal Murad'ın hedef alındığı iddia edildi.

Murad'ın savaş süresince İsrail'e yönelik birçok roket saldırısından sorumlu olduğu, son aylarda ise Hizbullah'ın kıyı bölgesindeki topçu kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Açıklamada, Murad'ın faaliyetlerinin İsrail için tehdit oluşturduğu ve bunun İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin açık bir ihlali niteliğinde olduğu savunuldu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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