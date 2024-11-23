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Dünya

Soykırımcı İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 15 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un şehir merkezindeki El-Basta bölgesini hedef aldı.

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İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı El-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir olurken çevredeki çok sayıda bina hasar gördü.

TÜM BEYRUT'TAN DUYULDU

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

DNA TESTİ SONUCUNDA KİMLİKLER TESPİT EDİLECEK

Bakanlık açıklamasında, hedef alınan bölgede saldırı sonrası çok sayıda ceset parçasının toplandığı ve DNA testi sonucunda kimliklerin tespit edileceği belirtildi.

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İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırı düzenlediği bölgede, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

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