  Soykırımcı İsrail PKK/YPG'li teröristlere ağlıyor! Halep operasyonundan rahatsız oldu
Dünya

Soykırımcı İsrail PKK/YPG'li teröristlere ağlıyor! Halep operasyonundan rahatsız oldu

İşgalci İsrail, Suriye'nin Halep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olası operasyonundan rahatsız oldu. Uluslararası toplumun ve özellikle Batı'nın, DEAŞ ile mücadele için teröristlere karşı bir “vefa borcu” olduğunu savunan Tel Aviv yönetimi, 'yeni Suriye'de' azınlıklara karşı şiddet ve baskı gösterildiğini iddia etti.

8 Ocak 2026 Perşembe 11:44
Soykırımcı İsrail PKK/YPG'li teröristlere ağlıyor! Halep operasyonundan rahatsız oldu
ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye yönetiminin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatmayı planladığı askeri operasyonun tehlikeli olduğunu iddia etti.

Saar, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep'te başlatacağını duyurduğu operasyon için "üzücü ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun ve özellikle Batı'nın, DEAŞ ile mücadele için PKK/YPG'ye karşı bir "vefa borcu" olduğunu öne süren Saar, "yeni Suriye'de" azınlıklara karşı şiddet ve baskı gösterildiğini iddia etti.

Saar, uluslararası toplumun "sessiz kalması karşısında Suriye yönetiminin şiddeti artıracağını" ileri sürdü.

Suriye ordusu saat verdi
