Soykırımcı İsrail Refah ve Han Yunus'ta sivilleri hedef aldı: Çok sayıda şehit ve yaralı var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 295. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE GECE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 9 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılar sonucu 9 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde sivilleri hedef aldı.

İsrail'in Misbah bölgesinde çok sayıda kişinin bulunduğu Mısri ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Absan beldesinde bir başka evi hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılar sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1'i ağır 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

06:53 Tunus'ta çok sayıda kişi, Filistinlilere destek olmak ve İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırıları kınamak için başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.

06:12 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 182 bin Filistinlinin yerinden edildiği belirtildi.

00:50 Fransa'da muhalif milletvekili Aymeric Caron, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile başkent Paris'te bir araya gelmesine tepki gösterdi.

00:30 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda 10 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti.