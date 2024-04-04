Soykırımcı İsrail, Refah'a bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 181. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL, REFAH'A BOMBA YAĞDIRDI

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail savaş uçakları, Refah şehrindeki iki eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Refah şehrinin doğusundaki El-Ceine Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında da bir kadın öldü.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:51 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

04:33 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinin batısında bir eve düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

02:34 Arap Birliği Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlaması çağrısında bulundu.

01:49 Katar ve İspanya, yardım operasyonları için Gazze Şeridi'nde güvenli koridorlar açılması çağrısında bulundu.

00:47 ABD'nin Gazze politikasını eleştiren 80 Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, "ABD'nin Gazze konusundaki retoriğini değil, somut politikalarını değiştirmesini" istedi

00:26 Katar, İsrail'in yıkıcı saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni kıtlıktan kurtarmak için sınır kapılarının açılmasından başka alternatif olmadığını belirtti.

00:14 İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine saldırı düzenleyerek uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanını öldürmesine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere'de Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, 1 Nisan'da yaptığı basın açıklamasında, İngiliz yardım çalışanlarının Gazze'de öldürülmesinin tam anlamıyla utanç verici olduğunu belirterek, "Bu cesur insanlar, Gazze'de açlık çeken ailelere yardım etmeye çalışıyorlardı." dedi. Davey, İngiliz yapımı silahların bu tür saldırılarda kullanılmış olabileceği düşüncesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Hükümet, İsrail'e silah ihracatını askıya almak üzere derhal harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

00:09 İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının "talihsiz bir hata"dan ziyade "doğrudan bir saldırı" olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 32 bin 975 Filistinli öldürüldü, 75 bin 577 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 456 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.