Soykırımcı İsrail Refah'ta ev bombaladı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 171. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN REFAH'TA BİR EVİ BOMBALAMASI SONUCU ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde İsa ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Hedef alınan evin yıkıldığı, çevredeki ev ve mülklerde ciddi hasara yol açan saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralıyı ve ölenlerin cenazelerini Refah'taki hastanelere nakletti. İmkanların yetersizliği nedeniyle saldırıda hedef alınan evlerin enkazını kaldırmakta zorluk yaşanıyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:45 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrine düzenlediği bombalı saldırıda, çoğu çocuk ve kadın 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

03:18 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde iki Filistinli çocuğu silahla yaraladı.

02:42 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar, yaralılar ve yerinden edilmiş Filistinlilere karşı işlediği "insanlık dışı ve korkunç suçları" şiddetle kınadı.

02:08 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yüzlerce Filistinli iftarda bir araya geldi.

01:51 Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de bir kez daha ateşkes kararı alamamasını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

01:42 İran'ın başkenti Tahran ve Meşhed şehrinde halk, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırına tepki göstererek, Filistin halkına desteğini dile getirdi.

01:35 Londra'daki dünyaca ünlü arkeoloji müzesi British Museum, İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yapan enerji şirketi bp ile ortaklığı nedeniyle protesto edildi.

01:22 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

00:45 Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yapılan dolaylı müzakerelerde İsrail'in Gazze'deki 40 İsrailli esir karşılığında 700'ü aşkın Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul ettiği iddia edildi.

00:31 Dünya genelinden binlerce kişi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

00:26 Filistin, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) konvoylarının, Gazze'nin kuzeyine girmesinin engellemesinin, yaşanan kıtlığı derinleştireceğini belirtti.

00:02 Tayvan'da Filistin ve Gazze'ye destek için temsili ölüm eylemi düzenlendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin halkına karşı "soykırım" suçu işlemekle yargılanan Tel Aviv yönetimi, 5 ay önce başlattığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve ablukasını ramazan ayında da sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde altyapı ve yerleşim yerlerini hedef alarak insani bir felakete sebep olan İsrail'in saldırıları yüzünden, Gazze'de yaşayan 2,3 milyon nüfusun yaklaşık 2 milyonu yerinden edildi.