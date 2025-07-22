Soykırımcı İsrail, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Hams'ı kaçırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hams'ın kaçırılması şiddetle kınandı ve bu eylemin Gazze Şeridi'ndeki hasta, aç ve acı çekenlerin seslerini doğrudan hedef aldığı vurgulandı.

Soykırımcı İsrail'in ilaç ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'deki duruma işaret edilen açıklamada, Hams'ın kaçırılmasına ilişkin, "Bu korkakça eylem, açlıktan ölen çocukların acısını, ilaç bulamayan yaralıların ızdırabını ve hastane kapılarındaki annelerin çığlıklarını dünyaya duyuran en önemli insani ve sağlık alanındaki seslerden birini hedef aldı." ifadesine yer verildi.

Gazzeli doktorun kaçırılmasının "gerçeği susturmak, korkunç bir sağlık ve insani felaket yaşayan Filistin halkının acısını örtbas etmek için önceden tasarlandığına" dikkati çekildi.

Hams'ın kaçırılmasının ifade özgürlüğü ve insani yardım çalışmalarının ciddi bir ihlali olduğunun altı çizilen açıklamada, Hams'ın güvenliğinden İsrail ordusu sorumlu tutuldu.

Filistinli doktorun "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Şihab haber ajansının Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberde, Hams'ın soykırımcı İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler tarafından kaçırıldığı ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir ordu kampına götürdüğü belirtildi.

Haberde, Hams'ın kaçırılması esnasında soykırımcı İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu Filistinli gazeteci Tamir ez-Zeanin'in hayatını kaybettiği belirtildi.

SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU BAKANLIK SÖZCÜSÜ HAMS'I KAÇIRIRKEN AYAĞINDAN YARALADI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın "özel bir silahlı birim" tarafından kaçırılırken ayağından yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görgü tanıkları, doktor Mervan el-Hams'ın işgal güçlerine bağlı özel bir birlik tarafından gözaltına alınırken ayağından yaralandığını ve hala gözaltında tutulduğunu aktardı." ifadeleri kullanıldı.

Hams'ın sağlık durumuyla ilgili derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, bunun ifade özgürlüğüne ve insani çalışmalara yönelik ciddi bir ihlal olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Hams'ın derhal serbest bırakılması talep edildi.