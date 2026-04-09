İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'a dün eş zamanlı düzenlenen ve 254 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldıklarını iddia etti.

Adraee, söz konusu saldırılarda Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın şahsi sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin hedef alındığını ve öldüğünü öne sürdü.

Harşi'nin Hizbullah liderinin danışmanı olduğunu belirten Adraee, Kasım'ın ofisinin yönetimi ve güvenliğinde merkezi bir görevi olduğunu da ifade etti.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdüklerini söyleyerek Litani Nehri üzerindeki 2 köprünün hedef alındığını aktardı.

Köprüleri Hizbullah'ın askeri amaçlarla kullandığını savunan Adraee, ayrıca Hizbullah'a ait silah depoları ve fırlatma rampalarını da vurduklarını ileri sürdü.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti.

Akşam ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un Tel Hayyat bölgesinde bir binayı bombalamıştı. Saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçmişti.

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254 olarak açıklanmıştı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Zerariye, Abbasiye, Habbuş, Cebşit, Deyr Zehrani, Düveyr, Kefra, Cumeycime, Safad Battih, Mecdel Silm ve Deyr Antar beldelerini hedef aldı. Abbasiye'deki saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Zerariye'de bir binanın hava saldırısıyla hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.

İşte Lübnan-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar:

Lübnan ordusu, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine dün düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında 4 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesinde İsrail askerlerini ve bir askeri aracı hedef aldığını açıkladı.

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes için arabuluculuk yapan Pakistan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'İn dün Lübnan'da gerçekleştirdiği yoğun bombardımana tepki göstererek, "Lübnan'ın da ateşkese dahil edildiğini görmek istiyoruz. Bunun Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyoruz, aksi takdirde bu durum tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" dedi.

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Yassamin Ansari, İsrail'in Beyrut ve diğer bölgelerde sivilleri öldürmesinin önlenmesi ve Lübnan'ın da ABD-İran arasındaki geçici ateşkese dahil edilmesi için çağrıda bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği yeni roket saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki sınır kasabası Avivim ve çevresinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından İsrail'in kuzey bölgeleri hariç kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

05.40 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında Fransa'nın Lübnan'la tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim. Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Lübnan, varılan ateşkesin kapsamına tam olarak dahil edilmelidir" açıklamasında bulundu.

04.41 Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak İsrail'in kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan Manara yerleşimine roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

03.57 İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini bildirdi.

03.00 ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'a ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme uyarısında bulunarak, "Eğer İran anlaşmanın kendi payına düşen yükümlülüklerini yerine getirmezse, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi. İran'la varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını söyleyen Vance, "İran, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan ve ABD'nin ateşkesin bir parçası olduğunu hiçbir zaman belirtmediği Lübnan yüzünden bu müzakerelerin başarısız olmasına izin vermek istiyorsa, bu nihayetinde onların tercihidir" ifadelerini kullandı.

01.46 İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısının ardından şiddetli patlama meydana geldi.

01.29 Suriye, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1165 kişinin yaralanması nedeniyle uluslararası toplumu İsrail ihlallerine karşı sorumluluk almaya çağırdı.

01.00 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Lübnan, ateşkese dahil edilmeli" dedi.

- ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.