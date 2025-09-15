Soykırımcı İsrail saldırıları yoğunlaştırdı: Gazze yerle bir ediliyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki evlere ve çadırlara saldırılar düzenlemeye devam ederken, Gazze kentini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesinde Filistinli ailenin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 3'ü çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyinde ise İsrail ordusunun Filistinlilere ait iki evi hedef aldığı saldırıda 10 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Kerame bölgesinde Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef alan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Son derece kritik ve tehlikeli bir durumun hakim olduğu Gazze'de İsrail ordusunun topçu ve hava saldırılarının arttı.

İsrail, kentin güneyindeki Zeytun mahallesi ile kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü bölgesinde patlayıcı yüklü askeri araçlar ve robotlarla evleri ve binaları havaya uçuruyor.

İsrail askeri araçlarının Gazze kentinin güneyinde sınırlı ilerlediği aktarıldı.

Gazze kentinde ayrıca kapsamlı bir zorunlu göçe tanık olunuyor. Göçe zorlanan Filistinlilerin kullanabileceği tek yol sahildeki Reşid caddesinde gece saatlerinden bu yana yoğun bir trafik gözlemleniyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Muğraka beldesinde ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) odun toplayan bir Filistinliyi doğrudan hedef aldı. Saldırı sonucu Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Nusayrat Mülteci Kampının kuzey ve orta kesimlerini topçu saldırılarıyla yoğun şekilde hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus'un farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlendi.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu aralarında karı-kocanın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Atina'ya yaptığı ziyarette, "Gazze'de derhal ateşkese varılmasını, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin durdurulmasını, iki devletli çözümün işlevsel olabilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını istemeliyiz." dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ram beldesinde Ayrım Duvarı yakınlarında Filistinli bir işçiyi ateş açarak öldürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı kentlere baskın düzenleyerek, caddelere askeri araçlar konuşlandırdı.

İngiltere, dünyanın önde gelen askeri okullarından Kraliyet Savunma Araştırmaları Kolejine, İsrailli öğrencilerin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik işlediği soykırım ve uyguladığı aç bırakma politikasına karşılık olarak İsrail'e 4 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik saldırıların 6 ay süreceği ve işgal başarıya ulaşsa bile bunun Hamas'ın yenilgiye uğradığı anlamına gelmeyeceği görüşünde olduğunu yazdı.

Almanya'nın eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, ülkesinin İsrail'e desteği nedeniyle Gazze'deki soykırıma yardım ve yataklıktan suçlu bulunabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Katar'la ilgili daha dikkatli olması çağrısında bulunarak, "İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız." dedi.

İsrail ordusunun son 4 günde Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 10 binayı bombaladığı belirtildi.

Polonya, Google'ın sahibi olduğu video paylaşım platformu YouTube'da geçen aylarda yayımlanan ve haberlerin aksine Gazze Şeridi'nde kıtlık olmadığını öne süren tartışmalı İsrail reklamlarının soruşturulması için Google'a çağrıda bulundu.

00:08 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir otomobile düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü belirtildi.