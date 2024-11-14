Soykırımcı İsrail saldırılarını aralıksız sürdürüyor: Gazze'de şehit sayısı 43 bin 736 oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 405. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 405 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 736'YA ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 24 artarak 43 bin 736'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 405 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 24 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının da 103 bin 370'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde 41 günde 2 bin Filistinliyi öldürdü

BM: İsrail'in Gazze'deki savaşı soykırım özellikleri taşıyor

İsrail'in 405 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 736'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanlar ile iki evi hedef aldığı saldırılarda biri çocuk, biri kadın 11 Filistinli şehit oldu.

ABD'de senatör Bernie Sanders, İsrail'e milyarlarca dolar değerinde silah satışının engellenmesine yönelik karar tasarısının gelecek hafta oylanacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin Gazze'ye insani yardım girişine izin verme talebine uymamasına rağmen İsrail'e silah sağlamaya devam etme kararı nedeniyle Başkan Joe Biden'ın "savaş suçlusu" olduğunu ileri sürdü.

Hollanda'da muhalefetteki Denk Partisi, UEFA Avrupa Ligi kapsamında başkent Amsterdam'da 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde şiddet olayları başlatan İsraillilerin Hollanda'da yargılanmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'i himaye eden ABD, Gazze'de etkin, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasına yönelik karar alınmasını vetolarıyla engellerken İsrail yönetimi, BM Genel Kurulundan aleyhinde büyük oy çoğunluğuyla alınan kararları tanımıyor.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliği için oluşturulan heyetin 2010-2012 yıllarında hukuk danışmanlığını yapan insan hakları avukatı Zaha Hassan, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a ilişkin "Trump, Nobel Barış Ödülünü istiyor. Orta Doğu'da barışı sağladığını söyleyebilmek istiyor. Bunun da tek yolu Filistinlilerin razı gelmesidir. Tarafların sadece biriyle barış yapamazsınız." diye konuştu.

Filistinli aktivist Dr. Lora Abu Aita, uluslararası alanda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "Filistin davasını dünyaya duyurmak için yıllardır mücadele ediyoruz." dedi.

İşgalci İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı belirtildi.

02:58 İspanya hükümeti, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki açıklamalarını "kesinlikle reddettiğini" açıkladı.

01:00 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine düzenlediği baskında Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı'ndan iki komutanın öldüğü belirtildi.

00:50 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Görevimizi yerine getirebileceğimiz son güne kadar çalışacağız." dedi.

00:45 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Gazze Şeridi'nde insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiaları üzerine İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınmasını teklif ettiği öne sürüldü.

00:00 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım ile izlediği aç bırakma politikasına küresel çapta tepki verilmesi çağrısında bulundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 712 Filistinli şehit oldu, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 782 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.