Soykırımcı İsrail saldırılarını artırdı! 100'den fazla Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgenin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 100'den fazla kişinin cenazeleri getirildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Cibaliya, Tel ez-Zater ve Tel es-Sultan bölgelerine gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Gazze'de 11 evin hedef alındığı saldırılarda, Beyt Lahiya'da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yerinden edilmiş en az 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Cibaliya'nın doğusundaki Zamu Caddesi'ndeki bir ambulansın İsrail savaş uçakları tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarıyla henüz sayıları tespit edilemeyen çok sayıda yaralının da bulunduğu belirtilirken, Filistinlilerin başka bölgelere kaçmak zorunda kaldığı ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin, çatışma bölgelerindeki sivilleri korumak için uluslararası çabalara derinden bağlı olduğunu belirtti

İsrail'in, nisan ayında Gazze ve Batı Şeria'da gazetecilere yönelik 80 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi

06.27 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "Nekbe"nin bir devamı olduğunu belirtti.

05.33 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerden en az 20'sinin halen hayatta olduğunu belirtti.

04.44 Fas'ta yüzlerce kişi, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

03.53 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın durdurulması için 3 gün boyunca geniş çaplı protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısında bulundu.

02.55 İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 237 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

01.06 ABD'de 30 Demokrat senatör, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engelleyen ablukasını sonlandırmak için Başkan Donald Trump yönetimine tüm diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu.

00.54 İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın provalarında İsrail protesto edilirken, yarı finalde yayıncı kuruluş canlı yayında tepkilerin duyulmasını engellemek için önlemler aldı.

00.39 İspanya devlet televizyonu RTVE, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde İsrail'in sahneye çıkışı sırasında İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 binden fazla insanı hatırlattı.

00.13 İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, son dönemde çeşitli konulardaki açıklamaları ve tutumu nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a karşı koymak için ekip kuruyor.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlattı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.