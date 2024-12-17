Soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de şehit sayısı 45 bin 59'a yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 438. gününde sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak, 45 bin 59'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 438 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 59'a, yaralı sayısının da 107 bin 41'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni askeri kontrol altında tutmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ağır hasarlı bir binanın çökmesi sonucu 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında iki çocuk, bir üniversite öğrencisi ve eski tutukluların da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, yoğun saldırı düzenledikleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında sınırlı bir ilerleme kaydettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de bir apartman dairesini vurduğu saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Filistin meydanı yakınında et-Tabatibi ailesine ait eve düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yetiren ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası çıkan yangına bölge halkı ve kurtarma ekipler kısıtlı imkanlarla müdahale etmeye çalışırken enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirildi.

02:18 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında 7 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

01:39 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki koşulların gerçek anlamda korkunç olduğunu belirtti.

01:21 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve taraflar arasında az sayıda farklılık kaldığını belirtti.

00:50 İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasına ilişkin "isteksizliğine" karşı, meclisteki 2025 bütçesi oylamasında, koalisyondan "bağımsız hareket" edeceği tehdidinde bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli şehit oldu, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.