Soykırımcı İsrail savaş suçlarına bir yenisini ekledi! Hamas'tan sert tepki

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 117. gününde sürüyor.

HAMAS: İSRAİL'İN HAN YUNUS'TAKİ KIZILAY BİNASINI BASMASI SAVAŞ SUÇUDUR



Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasını "savaş suçu" olarak niteledi.

Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin ağır silahlarla Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasının ardından yeni bir katliam gerçekleştireceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "baskının Gazze Şeridi'nde Filistinlilere İsrail tarafından gerçekleştirilen katliam ve ihlallere eklenen bir savaş suçu" olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan merkezleri ile Emel Hastanesine baskın düzenlediğini ve her iki yerdeki çalışanlar ile buralara sığınan insanlardan mekanları boşaltmalarının istendiğini bildirmişti.

Filistin Kızılayı, daha sonra İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezinde bulunan sığınmacı çadırlarının ateşe verildiğini duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:32 Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasını "savaş suçu" olarak niteledi.

03:47 Fas'ın Rabat kentinde, Gazze Şeridi'ndeki sivillere acil insani yardım sağlanması talebiyle gösteri düzenlendi.

03:45 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının durdurulmasını ve Gazze'ye insani yardım girişini görüştü.

03:39 Suriye topraklarından fırlatılan 3 roket İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki açık araziye düştü.

02:48 İsrail ordusu 116 gündür saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkımın yanı sıra binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2 bin 269 katliam gerçekleştirdi.

00:04 Hamas'tan bir heyetin, İsrail'le esir takası teklifini Mısırlı yetkililerle görüşmek için Kahire'ye gideceği bildirildi.