Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırdı: 13'ü çocuk 32 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 401. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDE BİR EVİ BOMBALAMASI SONUCU 13'Ü ÇOCUK 32 KİŞİ ÖLDÜ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombaladı.

Tanıklar, saldırıda 13'ü çocuk 32 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu ifade etti.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 13'ü çocuk 32 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

03:26 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceğini belirterek, "Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor" dedi.

02:40 İsrail ordusu, bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi

00:44 Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamasını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenledi

00:37 İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü