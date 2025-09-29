Soykırımcı İsrail sivilleri hedef aldı! Gazze'de şehit sayısı 66 bin 55'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 50 şehit ve 184 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 187 Filistinlinin şehit olduğunu, 56 bin 305 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 571'e, yaralananların sayısının da 18 bin 817'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 66 bin 55'e, yaralıların 168 bin 346'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in hava ve kara saldırıları düzenlediği Gazze kentinde İsrail ordusunun konuşlandığı noktayı havan toplarıyla hedef aldıklarını bildirdi.

İsrailli aktivistler, ülkenin çeşitli caddelerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Hamas arasında muhtemel bir esir takası anlaşmasına ilişkin planını destekleyen afişler astı.

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan katılımcıları yola devam etmenin "riskli" olduğu konusunda uyararak alternatif çözüme ikna etmeye çalışırken, İtalyan heyeti ise "yola devam etme" konusunda kararlı olduklarını belirtiyor.

Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e tam silah ambargosu uygulayan İspanya hükümetinin, ABD'nin silahlarının Rota (Cadiz) askeri limanı ve Moron de la Frontera (Sevilya) askeri hava üssü üzerinden İsrail'e geçişine izin vermediği iddia edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de Şifa Hastanesi çevresindeki evleri bombalaması sonucu aralarında kurtarma çalışmaları yürütenlerin de bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Almanya, İsrail'e, Gazze'ye doğru yola çıkan ve yolcuları arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nu hedef almaktan kaçınması çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah'ın batısında yer alan Beyt Ur el-Fevga beldesi sakinleri, İsraillilerin kendi arazileri üzerinden yol açarak beldelerini tüm yönlerden kuşatma ve çevresinden izole etme girişimini protesto etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için sunduğu yeni teklifi desteklediklerini bildirdi.

Gazze'de acil bir ateşkes için uluslararası baskıların arttığı bir dönemde Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dördüncü kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlamaya hazırlanıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'in Gazze'ye temel gıda ürünleri ve ilaçların girişini engellemesini "ahlaki rezalet" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için sunduğu yeni teklifi kabul etmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapacağı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak, 66 bin 55'e çıktı.

İsrail ordusu soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 361 sağlık çalışanının zor tutukluluk şartları altında İsrail hapishanelerinde "zorla kaybedildiği" belirtildi.

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 günlük yolunun kaldığı açıklandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta "uyanıp gerçekleri kabul etmesi" gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi varılması için önerilen teklifi görüştüğü bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e bir balistik füze ve 2 insansız hava aracı ile saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ni işaret ederek "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını yineleyerek, "İnsanlar Orta Doğu'da barış ve ateşkes istiyor." dedi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 17 Filistinliyi gözaltına aldı ve Ramallah'ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir sağlık merkezini kapattı.

İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan el-Hılu Hastanesi'ni topçu ateşiyle iki kez vurduğu, 100'e yakın sağlık personeli ve hastanın hastanede mahsur kaldığı belirtildi.

08:05 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi amacıyla Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ülkelerin desteğiyle ortak ordu kurulması çağrısında bulundu.

02:42 Hamas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in "Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet" olduğunu bildirdi.

00:47 İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na müdahale için hazırlandığını öne sürdü.

00:46 İsrail'in Filistin'deki Hristiyan varlığını yok ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki soykırım kapsamında da kiliseleri bombalamaya devam ettiği belirtildi.