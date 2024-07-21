Soykırımcı İsrail sivillerin sığındığı kampı vurdu! Çok sayıda kişi şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 289. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SALDIRILARINDA 10 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat Filistinli Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 kişinin cenazeleri hastaneye getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinlinin de tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi'nin sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının el-Bureyc Filistinli Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırılarda 6 kişi şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çok sayıda kişinin yaralandığına dikkat çekilerek, sivil savunma birimlerinin hala enkaz altında bulunanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Görgü tanıkları ise AA muhabirine, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat kampında Gurab ailesine, el-Bureyc kampında da Halife ailesine ait olmak üzere iki evi hedef aldığını belirtti.

Tanıklar, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını kaydetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda ve barınma merkezlerinde yaşamak zorunda kalan Filistinliler atık sularda tespit edilen çocuk felci virüsünün çocuklarına bulaşmasından endişe ediyor.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

21 TEMMUZ 2024 PAZAR



İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

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