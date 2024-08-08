Soykırımcı İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 307. gününde sürüyor.

İsrail'in Gazze'de iki okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okulu bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı iki okulu bombaladığı belirtildi.

Bombardımanda aralarına çocukların da bulunduğu 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte iki okulun bombalanması sonrası hastaneye aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı getirildi.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki "Abdulfettah Hamud" ve "Ez-Zehra" okullarına saldırı düzenlediğini kabul etti.

İsrail ordusu, söz konusu okulların Hamas tarafından "saklanma alanı" olarak kullanıldığını iddia etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

17:40 İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okulu bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.



Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin 6 ay boyunca camiye girmesini yasaklamasını kınadı.

15:11 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılması çağrısı yaptı.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

14:23 Filistin, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima eden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) tutuklama emri talep etti.



İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesine ilişkin görüntülerin "şok edici" olduğunu belirtilerek, İsrail'den tüm ihlal iddialarının soruşturulmasını istedi.

İsrail, Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin İsrail'deki akreditasyonunu iptal etti

İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisi, eski Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 6 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi.

ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), Gazze Şeridi'nde Filistinli bir personelin İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, bazı kişileri gözaltına aldı.

Avrupa Birliği (AB), 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i şiddetle kınadı

İsrail güçleri, daha önce öldürdüğü Filistinlinin El Halil'deki evini patlayıcıyla yıktı

İsrail güçlerinin Gazze'de 2 evi hedef aldığı saldırıda 6 Filistinli öldü

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03:36 İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İran ve Hizbullah'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının İsrail ordusunun altından kalkamayacağı bölgesel bir savaşa yol açacağını belirterek, "Tel Aviv, ABD desteği olmadan buna giremez." açıklamasında bulundu

02:34 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarının kalıcı olarak durdurulması halinde Tahran'ın İsrail'e saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialara ilişkin, ülkesinin Gazze'deki işgalin sonlandırılmasını, İsrail'i cezalandırmayı ve bu ülkenin saldırılarının tekrarını önlemeye öncelik verdiğini söyledi

02:15 İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

01:38 İsrail'in Guantanamosu olarak adlandırılan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde akılalmaz işkencelere maruz kalan Filistinli İbrahim Atıf Salim, "ağır dayaklardan elektrik şoklarına, tükürmekten buzla dolu odalarda çıplak bırakılmaya kadar türlü işkence ve ihlallere maruz kaldığını" söyledi

01:22 Avustralya'da belediye başkanı, Filistin yanlısı mitingler nedeniyle yapılan güven oylamasını kazandı

00:39 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'in "açık bir teklif" sunmasına rağmen Hamas'tan "ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili bir yanıt alamadıklarını" söyledi

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00:12 Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırılıkçı ve ırkçı hükümetinin siyasi amaçları için tüm bölgeyi kaosa sürüklediğini belirterek, "(Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail) Heniyye'yi öldürerek barışa yönelik çabaları yok etti." dedi